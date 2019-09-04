Директор ХК «Ижсталь» заявил об отсутствии финансовых проблем у клуба

ХК «Ижсталь» в течение двух-трех месяцев рассчитается с долгом, оставшимся от прошлого руководства клуба. «Финансовых проблем у нас сейчас абсолютно нет, есть только рабочие вопросы, которые постепенно решаются»,— сообщил исполнительный директор хоккейного клуба из Удмуртии Константин Билан.

На встрече с журналистами 4 сентября господин Билан отметил, что бюджет клуба остался таким же, как и в прошлом году и равен 100 млн руб. «В связи с тем, что мы заключили договор на хороших условиях с клубом из КХЛ “Авангард”, это нам дало возможность решить вопрос по зарплатам игроков. В прошлом году наш бюджет был ограничен, и никто из игроков и сотрудников клуба не получал премиальные. В этом году мы рассчитываем поощрять наших хоккеистов»,— сказал директор.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2018-2019, Константин Билан указал, что в планах клуба привлечение опытных игроков, благодаря которым команда выйдет в плей-офф. На данный момент ХК «Ижсталь» усилился 10 новыми хоккеистами из «Авангарда».