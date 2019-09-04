Первый в Удмуртии «Kalinka Group» первой в регионе заключила договор с уполномоченным банком в сфере жилищного строительства АО «Банк ДОМ.РФ» по использованию счетов эскроу

Ижевский застройщик «KalinkaGroup» объявил о продаже квартир в новом современном жилом доме «Paris», который позволит будущим жильцам окунуться в атмосферу французской столицы. Жилье в доме можно приобрести через счета эскроу — «KalinkaGroup» первой в Удмуртии заключила договор по проектному финансированию с АО «Банк ДОМ.РФ». Это гарантирует дольщикам сохранность вложенных средств.

В июле 2018 года в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» внесли правки, ужесточающие требования к застройщикам. Их основная цель — решение проблемы обманутых дольщиков и переход на проектное финансирование. В новой схеме на банки возложили контрольную функцию за операциями на счета эскроу, где будут храниться средства дольщиков. То есть застройщики больше не могут получать деньги от дольщиков напрямую, а в случае расторжения договора со строительной компанией или ее банкротства, банк вернет все уплаченные деньги. О принципах работы со счетами эскроу и о преимуществах ЖК «Paris» “Ъ-Удмуртия” рассказал генеральный директор «Kalinka Group» Иван Кузнецов.

Господин Кузнецов отметил, что каждая строительная компания, планирующая заключить договор с банком дляполучения проектного финансирования, должна пройти жесткий отбор. Застройщик не должен вести побочной деятельности, отвлекающей от строительства, обязан иметь опыт на рынке не менее трех лет, оформленный земельный участок, достаточный «багаж» в виде построенных объектов, отсутствие обязательств по кредитам, ссудам, поручительствам, налоговым долгам и искам кредиторов. «Мы подошли по всем параметрам, а, значит, мы соответствуем всем требованиям надежности и безопасности»,— подчеркнул он.

Сейчас специалисты «Kalinka Group» могут дистанционно открывать эскроу счета в Банке ДОМ.РФ подписывать соответствующие трехсторонние договоры. После того, как клиент выбрал квартиру, в офисе продаж застройщика заключается договор долевого участия и трехсторонний договор счета эскроу, в соответствии с которым банк открывает счет. Затем договор долевого участия проходит регистрацию в Росреестре, и только после этого дольщик вносит оплату на счет эскроу. Деньги клиента останутся в банке до окончания строительства, а «KalinkaGroup» возводит дом на средства, предоставленные Банком ДОМ.РФ.

Иван Кузнецов отметил, что многие новостройки в Ижевске пока продаются с передачей денег напрямую застройщику. Согласно закону, объекты, имеющие готовность не менее 30%, и в которых не менее 10% квартир были реализованы к 1 июля, могут и дальше продаваться по старой схеме. Сейчас в городе около 30 таких домов. А застройщик реализует по данной схеме свой второй проект – дом в стиле loft «CHICAGO».

ЖК «Paris» — 23-этажный дом на пересечении улиц Ленина и Бабушкина в Ижевске. Это второй объект проекта «4 Столицы» от компании «KalinkaGroup». Объект оснащен крышной газовой котельной, лучевой разводкой отопления, бесшумными скоростными лифтами OTIS и системой видеонаблюдения. Для автомобилей выделен отдельных паркинг, оснащенный кладовыми, в который легко зайти как с улицы, так и из дома, спустившись на лифте. Благодаря такой концепции дети безопасно могут гулять во дворе, а взрослые с комфортом отдыхать в закрытой от ветра лаунж-зоне. Специальное приложение для смартфона позволит жильцам без ключей попасть на территорию дома, управлять IP-телефонией, видеодомофоном и системой видеонаблюдения, а благодаря индивидуальным узлам учета представители управляющей компании смогут снимать показания счетчиков, не заходя в квартиры.

Архитектура дома передает легкость и шарм Парижа с помощью больших панорамных окон, оснащенных двойными стеклопакетами, фасадов приглушенных тонов с ярким акцентом, которые будут дизайнерски подсвечены в ночное время, и аккуратных французских балконов, куда можно поставить цветы и растения. Также во дворе дома установлена копия Эйфелевой башни. Помимо этого, за эстетическую составляющую дома отвечают яркая цветовая гамма холла и надписи на французском языке.

При создании ЖК «Paris» архитекторы проекта делали большой акцент и на комфортность проживания в доме. Все квартирыв доме оснащены выделенными гардеробными и специальными нишами под установку шкафов-купе, потолки имеют нестандартную высоту до 3,75 м, предусмотрены колясочная и ресепшн на первом этаже.

Благодаря продуманному расположению квартир на этаже,их без труда можно объединять в одну. Также существуют варианты с объединенной кухней-гостиной. Для всего жилья предлагается улучшенная предчистовая отделка.

«Девелопмент для нас – это улучшение города и пространства, в котором живут люди. Мы сами проектируем, строим и реализуем наши дома. Делаем это на совесть и с любовью. Миссия компании – преобразить город, создавая яркие объекты, в которых хочется жить, творить и мечтать. Это видно по первому дому жилого комплекса "4 Столицы" – "Токио", который уже сдан»,—добавилгенеральный директор компании застройщика Иван Кузнецов.