05 сентября, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ   |  купить фото

Туомас Саммелвуо назначен новым тренером волейбольного «Зенита»

Новым главным тренером волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) стал финский специалист Туомас Саммелвуо, ранее возглавивший также сборную России.

В текущем году этот наставник завоевал золотые медали чемпионата страны с кемеровским «Кузбассом». Уже в ранге тренера национальной сборной России он выиграл с ней оба турнира, в которых принимала участие главная команда страны — Лигу наций-2019 и проходившую в Петербурге олимпийскую квалификацию.

Туомас Саммелвуо родился в 1976 году. Основную часть игровой карьеры провел в клубах Франции и Италии, а завершил ее в новосибирском «Локомотиве». В качестве тренера помимо «Кузбасса» и сборной России работал также с национальной командой Финляндии.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя