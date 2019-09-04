Туомас Саммелвуо назначен новым тренером волейбольного «Зенита»

Новым главным тренером волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) стал финский специалист Туомас Саммелвуо, ранее возглавивший также сборную России.

??Новый главный тренер #Вкзенитспб - Туомас Саммелвуо!

??Добро пожаловать в команду, @TSammelvuo!



??New Zenit head coach - Tuomas Sammelvuo! Welcome to the team, coach!?? pic.twitter.com/h89js6JcHy — Zenit St. Petersburg Volleyball Club (@vczenitspb) 4 сентября 2019 г.

В текущем году этот наставник завоевал золотые медали чемпионата страны с кемеровским «Кузбассом». Уже в ранге тренера национальной сборной России он выиграл с ней оба турнира, в которых принимала участие главная команда страны — Лигу наций-2019 и проходившую в Петербурге олимпийскую квалификацию.

Туомас Саммелвуо родился в 1976 году. Основную часть игровой карьеры провел в клубах Франции и Италии, а завершил ее в новосибирском «Локомотиве». В качестве тренера помимо «Кузбасса» и сборной России работал также с национальной командой Финляндии.