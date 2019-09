Туомас Саммелвуо назначен новым тренером волейбольного «Зенита»

Новым главным тренером волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) стал финский специалист Туомас Саммелвуо, ранее возглавивший также сборную России.

??Новый главный тренер #Вкзенитспб - Туомас Саммелвуо!

??Добро пожаловать в команду, @TSammelvuo!



??New Zenit head coach - Tuomas Sammelvuo! Welcome to the team, coach!?? pic.twitter.com/h89js6JcHy