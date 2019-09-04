«Kalinka Group» первой в Удмуртии заключила договор по использованию счетов эскроу с Банком ДОМ.РФ Через них можно приобрести жилье в ЖК «Paris»

Ижевский застройщик «Kalinka Group» первым в Удмуртии заключил договор по проектному финансированию строительства жилого дома с АО «Банк ДОМ.РФ». Это позволит компании работать со счетами эскроу, через которые уже можно приобрести жилье в жилом доме «Paris».

«После того, как клиент выбрал квартиру, в нашем офисе продаж заключается договор долевого участия и трехсторонний договор счета эскроу, в соответствии с которым банк открывает счет эскроу. Наши специалисты теперь могут дистанционно открывать счета эскроу в банке и подписывать такие договоры. Договор долевого участия проходит регистрацию в Росреестре, и только после этого происходит оплата, то есть, внесение средств на счет эскроу. Деньги дольщика останутся на счете до окончания строительства, а "Kalinka Group" будет возводить дом на средства, предоставленные Банком ДОМ.РФ»,— пояснил генеральный директор компании-застройщика Иван Кузнецов.

Господин Кузнецов отметил, что перед получением средств на строительство «Kalinka Group» прошла жесткий отбор. «Для получения проектного финансирования в уполномоченном банке строительная компания не должна вести побочной деятельности, отвлекающей от основного строительства, иметь опыт на рынке не менее трех лет и достаточный "багаж" в виде построенных объектов, наличие оформленного земельного участка, отсутствие обязательств по кредитам, ссудам, поручительствам, налоговым долгам и искам кредиторов, и иметь положительную репутацию. Мы подошли по всем параметрам, а, значит, мы соответствуем всем требованиям надежности и безопасности»,— добавил он.

Напомним, что в июле 2018 года в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» внесли правки, ужесточающие требования к застройщикам. Их основная цель — решение проблемы обманутых дольщиков и переход на проектное финансирование. В новой схеме на банки возложили контрольную функцию за операциями по счетам эскроу, где будут храниться средства дольщиков. Таким образом, банки берут риски в жилищном строительстве на себя.

ЖК «Paris» — 23-этажный дом на пересечении улиц Ленина и Бабушкина в Ижевске. Это второй объект проекта «4 столицы» от компании «Kalinka Group». Архитектура дома передает легкость и шарм Парижа с помощью больших панорамных окон, фасадов приглушенных тонов с ярким акцентом, аккуратных французских балконов и копии Эйфелевой башни во дворе.

При создании проекта архитекторы ориентировались не только на эстетику дома, но и на его практичность. Все квартиры в проекте оснащены выделенными гардеробными и специальными нишами под установку шкафов-купе, потолки имеют нестандартную высоту до 3,75 м, предусмотрены и индивидуальные кладовые на цокольном этаже. Также существуют варианты с объединенной кухней-гостиной. Кроме того, квартиры предлагаются с улучшенной предчистовой отделкой.

При проектировании дома в «Kalinka Group» придерживались инновационного подхода в строительстве. Объект оснащен крышной газовой котельной, лучевой разводкой отопления, теплым подземным паркингом, бесшумными скоростными лифтами и системой видеонаблюдения.