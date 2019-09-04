В Волгодонске после капремонта открылся терапевтический корпус горбольницы

После капитального ремонта в Волгодонске открылось здание терапевтического корпуса №2 городской больницы, сообщает управление информационной политики региона. Ремонт проводился с 2017 года. В корпусе выполнили общестроительные работы, сделали вентиляцию, заменили трубы водоснабжения и отопления, а также проводку, провели отделку фасада и внутреннюю отделку.

Общая стоимость работ составила более 169 млн руб., из них 120 млн руб. выделили из областного бюджета. Кроме того, в этом году за счет средств областного и местного бюджета в городскую больницу Волгодонска купили и установили медицинскую мебель и оборудование на сумму 23,6 млн руб. Сейчас в здании располагаются терапевтическое, пульмонологическое и неврологическое отделение, отделение для ветеранов войн, а также кабинеты отделения функциональной диагностики.

Дарья Голякова