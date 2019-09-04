На руководителя бюджетного учреждения Кубани завели дело за трудоустройство жены

По результатам прокурорской проверки в Отрадненском военизированном отряде ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» на руководителя организации возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, начальник отряда фиктивно трудоустроил на работу собственную супругу. Заработная плата была незаконно начислена на сумму более 1,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет 6 лет лишения свободы.

Андрей Ульченко