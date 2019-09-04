Frette выпустили новую коллекцию постельного белья и текстиля для дома

Новая коллекция Frette выходит за рамки спальни: теперь поклонники марки смогут окружить себя уютом в ванной и гостиной. Постельные принадлежности и полотенца украшены вышивкой золотого и жемчужного цветов. Для гостиной представлены покрывала из шерсти и кашемира, а также декоративные подушки.

Кроме того, Frette выпустили домашнюю одежду, изготовленную из натуральных тканей, для мужчин и женщин. Ночные рубашки и халаты из шелка с кружевом, мужская модель халата Roxbury из шерсти и кашемира — с таким набором из дома совсем не захочется выходить.

В своей обновленной коллекции Frette дополняют основную цветовую палитру, привнося в нее яркие оттенки. Теперь помимо основных бежевого, дымчато-серого, каштанового украсить свой дом можно в насыщенном бирюзовом цвете.

Новая коллекция Frette представлена в бутике в ГУМе и на втором этаже Петровского пассажа в мультибрендовом магазине BoscoCasa.