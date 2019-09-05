«Основная идея — научиться разговаривать с клиентом на одном языке»

Какие проекты Сбербанк реализует на Дальнем Востоке? Что такое отраслевая экспертиза Сбербанка? И в чем заключается отраслевой подход к обслуживанию корпоративных клиентов? Эти вопросы Дмитрий Дризе обсудил в рамках Восточного экономического форума со старшим вице-президентом Сбербанка Владимиром Ситновым.

— Мы знаем, что вы специализируетесь на отраслевой экспертизе, участвуете на форуме в профильных дискуссиях. Расскажите подробнее, что это такое? Насколько это важно?

— Основная идея отраслевого подхода — всем службам банка научиться разговаривать с клиентом на одном языке, стать резидентом в отрасли, стать заметным финансовым институтом, который не только решает финансовые проблемы каждого из предприятий при индивидуальном обращении, но и может отстаивать интересы целого ряда предприятий, формулирует повестку проблематики целой отрасли, в том числе на государственном, правительственном уровне. В этом направлении создана целая кроссфункциональная команда, в которой участвуют много служб банка — клиентские, кредитные службы, службы риск-менеджмента и так далее. Соответственно, такой симбиоз позволяет достаточно эффективно формировать наши основные отраслевые подходы, принципы работы.

— Что такое отраслевой подход в обслуживании корпоративных клиентов? Что здесь сделано, что предстоит?

— Как я уже сказал, это, по сути дела, возможность разговора с клиентом на одном языке, не только с точки зрения понимания его проблем, но и их решения. Сегодня мы можем достаточно успешно решать финансовые вопросы клиента, начиная с финансирования, обслуживания клиента. Наш следующий шаг, который мы делаем совместно с нашими клиентами, — решение их нефинансовых проблем. Когда клиент приходит в банк, ему в меньшей степени хочется приобретать какой-то продукт, а в большей степени хочется решать свои проблемы — например, проблемы, связанные с текучкой персонала, со здоровьем коллектива, со страхованием… Условно, хочется быть уверенным, что морские суда вышли и вернутся вовремя в целости и сохранности.

— То есть вы репутацию отслеживаете?

— Нет, речь идет в большей степени о нефинансовых продуктах, которые позволяют решать вопросы, начиная от помощи с кадровым администрированием, с бухгалтерией, до помощи в поиске международного страхового покрытия, например, для судовладельцев.

— Насколько это поможет в коммуникации бизнеса и государства? Какие есть перспективы в этом направлении?

— Эффект уже есть в тех отраслях, где мы чуть раньше стартовали с отраслевым подходом. Например, в сельском хозяйстве, я считаю, мы стали достаточно заметным резидентом, мы администрируем больше трети всех государственных субсидий, которые выделяет Минсельхоз на поддержку производителей сельхозтоваров. В рыбной отрасли мы финансируем более 70% потребностей отрасли — это сумма в $2 млрд. То есть мы стали для отрасли своими, что называется, надежными домашними финансовыми партнерами. Такой подход мы хотим реализовать во всех отраслях. Мы сейчас активно занимаемся в области жилищного строительства решением всех сложных вопросов, связанных с переходом на эскроу-счета. Сейчас — в том числе на площадке Дальневосточного экономического форума — мы обсуждаем проблемы таких отраслей, как лесная промышленность: прошло обсуждение основных вопросов, связанных с доступностью инфраструктуры, государственной поддержкой отрасли, информационной открытостью отрасли в целом, ее прозрачностью и возможностью работы с банковским сектором. Собственно говоря, по всем остальным из 12 основных отраслей, которые мы выделили для себя, мы будем действовать и уже действуем именно таким способом.

— Конкуренции не боитесь?

— Конкуренция — вещь хорошая, она подстегивает к совершенствованию собственных сервисов, поэтому не боимся ее, а только приветствуем.

— Но реально она возможна? Или это будет ваша монополия?

— Нет, она возможна. Более того, есть отрасли, где мы не мажоритарны сознательно, где мы занимаем долю, например, меньшую, чем в среднем доля кредитного портфеля в целом по банку.

— В Дальневосточном регионе какие проекты совместно с госсектором удалось реализовать?

— На Дальнем Востоке мы занимаемся финансированием проектов теплоснабжения на принципах государственно-частного партнерства, помогаем региону с приобретением дорожной техники к зимнему сезону через лизинг. Мы реализуем достаточно масштабные проекты, связанные с элементами государственно-частного партнерства в других сферах, и видим, что спрос на такого рода услуги есть. Также в зоне нашего интереса, естественно, вся банковская линейка для розничного бизнеса, начиная от платежей QR-кодами, заканчивая выдачей наличных в магазинах и так далее. То есть все для повышения доступности финансовых сервисов для населения.