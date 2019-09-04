«Пятигорский молочный комбинат» оштрафовали на 300 тыс. рублей за антибиотики в масле

Шестнадцатый арбитражный суд Ставропольского края признал законным решение Россельхознадзора оштрафовать ООО «Пятигорский молочный комбинат» (ООО «ПМК) на 300 тыс. руб за нарушение производственного регламента. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике.

Проверка на предприятии показала, что в декабре прошлого года ООО «ПМК» произвело сливочное масло, в котором присутствовал антибиотик сульфаметазин. Управление Россельхозназора постановило оштрафовать предприятие. ООО «ПМК» решило обжаловать наказание, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Дарья Голякова