Гарантийный фонд Татарстана предоставил бизнесу гарантии на 901 млн рублей

За восемь месяцев этого года Гарантийный фонд Татарстана выдал малому и среднему бизнесу 148 поручительств на 901,4 млн руб. При этом общая сумма кредитов, привлеченных под поручительства фонда, превысила 3 млрд руб, сообщает пресс-служба минэкономики республики.

Из общего кредитного портфеля 47% кредитов пришлись на разные производства, еще 10,7 – на сельскохозяйственную сферу. По словам директора Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева, данные цифры говорят о том, что «инструмент фонда по поддержке бизнеса является доступным и удобным как для банков, так и для предпринимателей».

Напомним, что Татарстан находится в числе лидеров по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в России. По итогам первого полугодия 2019 года бизнесмены получили 4,1 млрд руб.

"Ъ-Казань"