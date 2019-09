Летучие мыши заражены гибельным грибком

Российско-чешская исследовательская группа изучила 188 особей летучих мышей, принадлежащих к 11 видам. Состояние их оценивали в апреле — мае, когда мыши выходят из состояния спячки.

Летучие мыши обнаружены в 11 местах зимовок: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Результаты показали, что во всех местах зимовки найдены летучие мыши, пораженные грибком Pseudogymnoascus destructans. Исключение составила единственная особь, найденная в Дачной пещере (Красноярский край).

Распространенность грибковой инфекции варьировалась от 16% до 76% — в зависимости от вида. Стоит заметить, что для трех видов — ночницы уссурийской, амурской ночницы и большого трубконоса — впервые показаны симптомы «синдрома белого носа».

Летучие мыши, вопреки распространенному мнению,— крайне уязвимая группа животных. Они с трудом приспосабливаются к изменчивой среде обитания. Не в последнюю очередь это относится к видам, обитающим в условиях умеренного климата. Один из механизмов адаптации к низким температурам — спячка. Также известно, что летучие мыши — природный резервуар инфекций, в том числе и грибковых. К ним относится «синдром белого носа», который вызывает грибок Pseudogymnoascus destructans. Микроскопический гриб активизируется во время спячки и начинает поражать кожные покровы мышей, что приводит к их гибели.

«Синдром белого носа» не первый год вызывает интерес со стороны научного общества, что вполне обоснованно. Несколько лет назад в США эта болезнь уничтожила почти 6 млн летучих мышей. В России на проблему обратили внимание сравнительно недавно, а потому степень распространенности грибковой инфекции в популяциях летучих мышей до сих пор не ясна. Сообщается, что зараженность особей зависит в значительной степени от температуры окружающей среды. Спячка летучих мышей на изучаемых территориях длится до 7 месяцев, а температура особей редко превышает 5°С. Спячка в условиях более низких температур, по сравнению с европейскими и североамериканскими видами, приводит к меньшему влиянию грибка на организм.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на то что обстоятельства заболеваемости летучих мышей по-прежнему не ясны, изучение биологии P. destructans может помочь как в понимании закономерностей эпизоотических процессов, так и охраны дикой природы в целом.

По материалам White-nose syndrome detected in bats over an extensive area of Russia; Veronika Kovacova, Jan Zukal, Hana Bandouchova, Alexander D. Botvinkin, Markta Harazim, Natlia Martnkov, Oleg L. Orlov, Vladimir Piacek, Alexandra P. Shumkina, Mikhail P. Tiunov & Jiri Pikula, журнал BMC Veterinary Research, сентябрь 2018 г.