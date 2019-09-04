В Ульяновске руководство хозяйствующих субъектов выплатит более 117 млн рублей долга

В Засвияжском районе Ульяновска прокуратура заставила руководство организаций жилищно-коммунального комплекса выплатить более 117 млн руб. задолженности ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщила областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, ООО «Юго-Запад», ООО «Наш Дом», и ООО «АЛМАЗ плюс» заключили договоры на поставку электроэнергии, газа и воды. Однако после выполнения ими своей части договора заказчики не стали оплачивать результаты сделки. При этом управляющие компании направили в суд заявления о взыскании долга на сумму только 10,5 млн. руб.

Алена Смирнова