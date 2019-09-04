«Учиться нужно через практические навыки»

В преддверии нового учебного года в фокусе внимания была финансовая грамотность. Сначала Министерство финансов вместе с коллегами из Министерства просвещения представили дополненные учебные пособия по финансовой грамотности для старшеклассников. А в конце недели на международной выставке образования-2019 на ВВЦ наградили учителей, прошедших обучение новым методикам преподавания финансовой грамотности. В декабре следующего года заканчивается участие Всемирного банка, который был в проекте с 2011 года. Практики международной институции сменит национальная Стратегия финансовой грамотности России, которую разработало Министерство финансов. О перспективах развития финансовой грамотности для школьников и взрослых в интервью «Ъ-наука» рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак.



— В российский проект финансовой грамотности огромный вклад внес Всемирный банк — как в качестве инвестора, так и в качестве источникам экспертизы и практик. Какая его роль сейчас?

— Его участие завершается. Сейчас в проекте по финансовой грамотности есть средства федерального бюджета, средства финансирования регионов и заемные средства Всемирного банка. Закупочные процедуры у нас проходят по процедуре и правилам и нормам ВБ. Поэтому с точки зрения эффективности организации именно закупочного процесса у нас все устроено прозрачно. Контрольные органы, конечно, придут, как они везде приходят, когда речь идет о средствах бюджета. Но мы надеемся на высокую оценку.

— В 2020 году истекает срок соглашения с Всемирным банком как партнером этого проекта. Что дальше?

— А дальше есть стратегия (финансовой грамотности России), будем просить ассигнования и планировать расходы в рамках очередного бюджетного цикла. У нас несколько раз продлевался этот проект.

– Этот проект находится на стыке с компетенциями Министерства просвещения. Как вы собираетесь делить полномочия по этому проекту с коллегами из Минпросвета?

— Я очень рад, что на нашей пресс-конференции об этом проекте присутствовали представители министерства (замдиректора Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России Дмитрий Метелкин — «Ъ-наука»). За период реализации они наконец-то заняли очень четкую позицию, как они себя видят в этом проекте, что будет происходить дальше, что они сами будут делать. На самом деле, у них ситуация не простая. Вы говорите, что мы на стыке с ними — скорее, они с нами, поскольку они вынуждены адаптироваться к тем запросам, которые дает бизнес и частный сектор с точки зрения образовательной подготовки, Центральный банк, у которого тоже свой нюансированный подход к финансовому образованию в этой сфере, и нам. Вот в этом треугольнике Минпрос и крутится, при этом надо еще думать о благополучии детей. И молодцы.

— Сам проект по финансовой грамотности был начат именно Минфинансов…

— Конечно! Впервые мы заявили проблематику финансового образования в год российского председательства в «группе восьми» в 2006 году. Было сделано соответствующее заявление министра финансов, где нас зарубежные коллеги поддержали, сказав, что для них это также актуально, как и для нас. В тот момент мы видели, что на Западе были продвинутые стратегии финансового образования — в тех же Штатах со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

— Давайте закончим вопросами не школьной, а всеобщей финансовой грамотности. Технический прогресс породил как множество новых финансовых инструментов, так и мошеннических схем. Собирается ли Минфин и дальше заниматься финансовым просвещением именно среди взрослых?

— У нас есть отдельные модули (для взрослых), но приоритеты все же расставляют регионы — участники проекта (сегодня участвуют 51 регион. — «Ъ-наука»). Есть регионы, которые основное внимание уделяют сельскому населению, есть регионы, где отдается предпочтение бывшим военнослужащим: там (проживает) много людей, которые ушли в отставку и находятся на пенсии. Мы (как министерство) менее нюансированы и акцентированы на федеральном уровне, чем регионы. Но это все равно системный подход к образованию. Кукарекать на углах о том, что солнце взошло бесполезно. То же самое и с финансовым образованием — учиться нужно через практические навыки. Вот чем хороши представленные нами учебники? В них есть примеры, как знания могут превращаться в реальные действия. Вот чем хороши эти книги. Предположить, что мы на счет «раз» все сделаем — нет, не сможем.

— Цифровая среда стала источником новых финансовых инструментов, связанных с коллективными инвестициями без профессиональных управляющих. Планируете ли заняться просвещением на тему краундфандинга и краундинвестинга?

— На этом этапе так планку себе ставить не будем — это все же явления достаточно узкие, а не массовые. Краундфандинг — это достаточно специальное явление.

Интервью взяла Надежда Померанцева