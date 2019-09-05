Киновыходные в стиле фильма «Вики Кристина Барселона»

Атмосферная картина неподражаемого Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» — кладезь вдохновения для путешествия в столицу Каталонии. Встречи и расставания, страсть и вечные поиски, искусство и авантюры на фоне ослепительной Барселоны и каталонских пейзажей. Всего одно лето перевернуло жизнь героев в исполнении Скарлетт Йоханссон, Хавьера Бардема и Пенелопы Крус. «Коммерсантъ Стиль» выбрал несколько мест, которые на пару дней погрузят в атмосферу барселонской богемы. Спойлер: почти в каждом пункте фигурирует имя Антонио Гауди.

Собор Sagrada Familia

Приехать в Барселону и не увидеть храм Саграда Фамилия значит не увидеть город вовсе (внимание: правило работает и для второй, и для третьей, и для сотой поездки!). Героиня фильма Вики изучает каталонскую культуру и влюблена в творения Антонио Гауди, поэтому Саграда Фамилия — первая точка на карте путешествия Вики и Кристины.

Собор Святого Семейства действительно величайшее творение Антонио Гауди и визитная карточка города: подобно Биг-Бену и статуе Свободы, неоготические башни собора Саграда Фамилия узнаваемы во всем мире. Кроме того, это, пожалуй, самый известный долгострой: храм строится с 1882 года, причем исключительно на частные пожертвования. По предварительным расчетам, строительство завершится к 2026 году — столетию со смерти Гауди. Высота самой высокой башни составит 172,5 м и позволит Искупительному храму Святого Семейства стать самой высокой церковью в мире.

Парадоксально, но слава долгостроя лишь прибавила собору популярности. К тому же он открыт для туристов. Внутри Саграда Фамилия еще меньше походит на традиционную святыню, чем снаружи: неровные поверхности, почти сюрреалистичный декор, грандиозный каскад украшений, яркие витражи сквозь изящные колонны. Кажется, что внутри собора — отдельный мир, который на мгновения приоткрывает дверь в другую реальность.

Где: Carrer de Mallorca, 401

Время работы: понедельник—воскресенье с 9:00 до 20:00





Casa Mila

Вики и Кристина в компании Джуди любуются еще одним проектом Гауди — домом Мила. Это последнее законченное творение архитектора, после которого он полностью посвятил себя собору Саграда Фамилия. Второе название дома Мила — La Pedrera (в переводе с исп.— «каменоломня»), которому он обязан своей необычной формой, напоминающей карьер.

Дом был спроектирован Гауди по заказу супругов Мила, которые пожелали нечто совершенно нетривиальное и обратились явно по адресу. Уникальное здание, несмотря на солидный возраст, и сегодня поражает смелостью, дерзкими линиями и невероятной энергетикой. Чета Мила заняла первый этаж, а остальные сдала в аренду. К слову, некоторые арендаторы и их потомки живут здесь и по сей день!

Сегодня дом Мила — масштабное арт-пространство, где проходят выставки, конференции, перформансы, концерты. Пять этажей открыты для посетителей круглосуточно. Здесь можно прочувствовать всю мощь наследия Гауди в специальной экспозиции, посвященной творчеству мастера, окунуться в атмосферу быта каталонской буржуазии начала XX века в музейных апартаментах, вечером послушать джаз на крыше и полюбоваться панорамой Барселоны, а утром выпить чашку великолепного кофе на террасе ресторанчика La Pedrera.

Где: Passeig de Gracia, 92

Время работы: понедельник—воскресенье с 9:00 до 20:30, с 21:00 до 23:00





Галерея Fundacio Antoni Tapies

Подруги в фильме приходят на выставку, где впервые видят скандально известного художника Хуана Антонио — в этой роли выступает Хавьер Бардем. Выставка проходит в фонде барселонского художника Антони Тапиеса.

Дом, в котором расположен фонд, был построен для редакции газеты «Монтаньер и Симона». Здание невозможно не заметить: дом из кирпича, стекла и стали, увенчанный огромными клубками проволоки,— это инсталляция Тапиеса «Облако и стул», а чуть дальше на крыше расположен еще более впечатляющий арт-объект «Носок».

Фонд Тапиеса не только хранилище работ мастера, но и культурный центр, сосредоточенный на развитии и популяризации современного искусства, дизайна и фотографии. Здесь регулярно проходят выставки, лекции и кинопоказы. Кроме того, в здании находится уникальная библиотека, в которой собраны книги о современном искусстве со всего мира. Посещение фонда оставляет у гостей крайне противоречивые впечатления: от разочарования до восхищенных аплодисментов. Впрочем, это говорит лишь о том, что наследие Тапиеса точно не оставляет зрителя равнодушным.

Где: Carrer d`Arago, 255

Время работы: вторник—четверг, суббота с 10:00 до 19:00, пятница с 10:00 до 21:00, воскресенье с 10:00 до 15:00, понедельник выходной.





Ресторан «Четыре кота»

Героини фильма ужинают в уютном ресторанчике и знакомятся с Хуаном Антонио, решаясь на авантюрную поездку в местечко Овьедо. Встреча происходит ресторане «Четыре кота» — поистине культовом заведении Барселоны.

Ресторан открылся в июне 1897 года и с тех пор ничуть не изменился: двери готического особняка все так же привлекательны, зал украшают винтажные афиши и рисунки, меню в обложке, разработанной юным Пабло Пикассо, а по вечерам здесь звучит живая музыка и собирается барселонская богема. Завсегдатаями «Четырех котов» помимо Пикассо были и неоднократно упомянутый Антонио Гауди, и скульптор Хулио Гонсалес, и композитор Исаак Альбенис. Ощущение причастности к интеллектуальной элите Барселоны рубежа веков, антураж модернистской Каталонии — вот что ищут здесь очарованные гости. Приятным бонусом станет великолепная кухня: отменный хамон, блюда из морепродуктов, а также знаменитый каталонский крем. О резерве стола в «Четырех котах» стоит позаботиться заранее: в претендентах на атмосферный ужин недостатка не бывает.

Где: Carrer de Montsio, 3

Время работы: понедельник—воскресенье с 9:00 до 0:00





Парк Гуэля

Вики и Хуан Антонио встречаются после путешествия в Овьедо. Случайная и неловкая встреча происходит в парке, спроектированном Антонио Гауди по идее каталонского мецената Эусеби Гуэля. На участке площадью 15 га Гуэль задумал создать город-сад — жилые кварталы, утопающие в зелени. 62 участка были выставлены на продажу, однако барселонцы идеей не впечатлились: огромный пустырь на окраине города не показался им привлекательным. Выкупив участок у наследников Гуэля, мэрия Барселоны устроила на территории городской парк.

Грандиозные лестницы и колоннады, причудливые башенки, пряничные домики, красочная мозаика, фантастические, яркие скульптуры — парк Гуэля напоминает сказочное королевство. В парке найдутся фонтаны, симпатичный бар, книжный магазин и каток. Также стоит заглянуть в дом-музей маэстро Гауди — это один из особняков, который все-таки удалось построить в несостоявшемся чуде, придуманном Гуэлем.

Время работы: понедельник—воскресенье с 8:00 до 20:30





Госпиталь Святого Креста и святого Павла

Чтобы подтянуть свой испанский, Вики прилежно посещает языковые курсы. Чтобы пройти по следам героини, нужно отправиться не в библиотеку и не образовательный центр, а в больницу неподалеку от собора Саграда Фамилия. Госпиталь Святого Креста и святого Павла — здание невероятной красоты, в котором должны располагаться не иначе как покои принцессы.

По замыслу архитектора Доменика Монтанера пребывание в больничном комплексе должно было облегчать страдания пациентов. Нарядное модернистское здание, великолепный парк с целебными травами, прекрасные скульптуры, барельефы и мозаика во внутреннем убранстве, по-королевски роскошные палаты — здесь не только легко можно было перенести болезнь, но и наверняка не хотелось выписываться! Сегодня госпиталь функционирует в новых корпусах в северной части ансамбля. В центральном комплексе расположились музей, научные и образовательные организации. Благодаря уединенному расположению за пределами туристических троп это сокровище посещают совсем немного туристов, что делает прогулку здесь еще более привлекательной.

Где: Carrer de Sant Quinti, 89





Музей современного искусства

Кристина с восторгом делится с Вики и Дагом впечатлениями от отношений с Хуаном Антонио и Марией-Еленой. Герои беседуют на площади Ангелов прямо перед Музеем современного искусства.

Белоснежное здание из призм и цилиндров сияет на солнце, а в стеклах его окон отражается Старый город. Музей открылся в 1995 году, в его просторных, лаконичных залах поселились лучшие работы экспрессионистов, модернистов и современных каталонских живописцев с 1940-х годов и до наших дней. Как и многие крупные культурные центры, музей преследует и научно-просветительские цели: здесь расположена Центральная библиотека с огромным собранием литературы об искусстве. Площадь Ангелов перед музеем — излюбленное место барселонской молодежи и скейтбордистов. На другой ее стороне находятся женский монастырь и Капелла дель Макба. Таким образом, находясь на площади, можно ощутить удивительное столкновение эпох.

Где: 1 Placa dels Angels

Время работы: 11:00–19:30





Национальный музей искусства Каталонии

На фоне солнечной панорамы Барселоны Вики решает, что верность мужу превыше страсти к Хуану Антонио. Вид открывается со ступеней у входа в Национальный художественный музей Каталонии у подножия горы Монжуик.

Здание музея — Национальный дворец, величественный и изящный, как и положено дворцам. Трудно поверить, но это отнюдь не бывшая королевская резиденция, а довольно молодая по архитектурным меркам постройка 1929 года. В музее собрана величайшая коллекция романского искусства, Ренессанса, готики, барокко, а также каталонского модернизма (здесь снова не обойдется без творений Гауди). Музей также является крупным образовательным центром: здесь проходят лекции об искусстве, реализуются образовательные программы для студентов, детей и взрослых.

На площади перед зданием раскинулся роскошный Магический фонтан Монжуик — уникальное сплетение воды, света и движения, настоящее рукотворное чудо. Фееричное музыкально-световое шоу каждый вечер собирает сотни зачарованных зрителей. Без него не обходится и главный праздник Барселоны — фестиваль «Ла Мерсе», который традиционно проходит в конце сентября.

Где: Palau Nacional, Parc de Montjuc

Время работы: 10:00– 18:00





Дарья Черткова