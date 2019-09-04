Таганрогский завод «Лемакс» вошел в перечень «100 губернаторских инвестпроектов»

Расширение производства стальных панельных радиаторов на заводе ООО «Лемакс» в Таганроге включено в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании Совета по инвестициям.

Согласно проекту, компания введет вторую очередь завода по производству стальных панельных радиаторов. Дата введения в эксплуатацию — начало 2020 года. На Совете было отмечено, что в январе 2019 года были заключены контракты на изготовление и монтаж оборудования линии. Общий объем инвестиций в завод составляет 765,5 млн руб. На предприятии будет создано 35 рабочих мест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лемакс» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Владельцем предприятия значится ЗАО ТПО «Лемакс», которое в свою очередь принадлежит Леониду Матусевичу. Выручка компании в 2018 году превысила 2,7 млрд руб., прибыль достигла почти 204 млн руб.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов» ведется на территории Ростовской области с 2011 года. Проекты реализуются при непосредственной поддержке региональной власти и личном контроле главы региона. Инвесторам помогают с созданием инфраструктуры, также они могут получать налоговые льготы.

Кристина Федичкина