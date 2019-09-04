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Двух жителей Перми задержали в Удмуртии за кражу рельс на 700 тысяч рублей

Двух жителей Перми подозревают в краже железнодорожных рельс, принадлежащих одному из предприятий Воткинского района Удмуртии. Ущерб, причиненный организации, составил более 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД республики. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, подозреваемые разрезали рельсы с помощью специального оборудования, а затем вывозили их на грузовике в Пермский край, где сдавали в пункт приема металла. Полицейские установили причастность задержанных к совершению пяти краж.

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