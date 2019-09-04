Завод ООО «Технологии света» в Ростовской области вошел в губернаторскую сотню

Губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил пополнение перечня «100 губернаторских инвестиционных проектов». В частности, в перечень включен завод ООО «Технологии света», занимающийся производством электрических ламп и осветительного оборудования. Об этом объявили сегодня на заседании Совета по инвестициям при губернаторе региона.

Производство ООО «Технологии света» расположено в Таганроге, проект реализуется с 2016 года, окончание строительства запланировано на 2021 год. Объем инвестиций составляет 515 млн руб., налоговые отчисления — 139,8 млн руб. В результате реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест.

Первый этап реализации проекта был завершен в октябре 2018 года. Тогда были выведены в эксплуатацию комплекс зданий сборочного производства светотехнической продукции и склад готовой продукции. На данном этапе завершается строительство склада черных металлов. Ведется разработка проектно-сметной документации для строительства цеха литья.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Технологии света» зарегистрировано в Таганроге в 2010 году. Предприятие принадлежит Ольге и Александру Монтвида. Выручка компании в 2017 году превысила 525,5 млн руб., прибыль достигла почти 125,6 млн руб.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов» ведется на территории Ростовской области с 2011 года. Проекты реализуются при непосредственной поддержке региональной власти и личном контроле главы региона. Инвесторам помогают с созданием инфраструктуры, также они могут получать налоговые льготы.

Кристина Федичкина