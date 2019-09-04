В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели мужчины в бункере с зерном

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после обнаружения тела 53-летнего мужчины в бункере с зерном. Дело открыто по статье «Нарушение требований охраны труда,повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.143 УК РФ),передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 22 августа в деревне Новые Тинчали Буинского района республики на улице 1 мая. Тело мужчины нашли около здания сушилки зерна КФХ. По предварительным данным, погибший занимался ремонтными работами в здании и упал в бункер. Его начало затягивать вниз, а сверху на него стекало зерно. В результате мужчина задохнулся.

Следователи выясняют все детали трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Действиям владельца фермерского хозяйства, отвечающего за безопасность на предприятии, будет дана юридическая оценка.

"Ъ-Казань"