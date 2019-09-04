Марина Другова покинула центр медпрофилактики

И. о. главного врача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» стала Наталья Бабина, руководитель центра здоровья (входит в центр профилактики), врач-терапевт ГБУ здравоохранения Пермского края, сообщил телеграм-канал «НеПолитов». В краевом минздраве подтвердили эти сведения, уточнив, что госпожа Бабина сохранила свой прежний функционал. Она приступила к работе со 2 сентября.

Наталья Бабина и Марина Другова Фото: Эхо Перми

У предыдущего руководителя ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой контракт истек 31 августа, и он не был продлен — она покинула должность.

Напомним, Марина Другова была задержана 18 июня 2019 года по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, она похитила около 1 млн руб. средств, выделенных центру медпрофилактики.

В дальнейшем в отношении госпожи Друговой были возбуждены еще два дела по аналогичной статье УК. Она находится на свободе под залогом в 3 млн руб. В последнее время она находилась в отпуске. Следствие в конце июля добилось отстранения ее от должности.