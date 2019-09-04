Вячеслав Бурков временно восстановлен в должности главы Большесосновского района

Большесосновский районный суд приостановил действие решения районного земского собрания об удалении в отставку руководителя муниципалитета Вячеслава Буркова. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказал сам господин Бурков. По словам главы района, суд удовлетворил его заявление о применении мер предварительной защиты. «С сегодняшнего дня и до вынесения решения по существу дела я снова являюсь главой Большесосновского района. Нахожусь на рабочем месте, врио главы района Владимир Тресков освободил кабинет»,— поделился Вячеслав Бурков. Судебное заседание по рассмотрению иска господина Буркова к земсобранию назначено на 9 сентября.

Напомним, земское собрание Большесосновского муниципального района приняло решение об удалении главы муниципалитета Вячеслава Буркова в отставку в конце августа. Народные избранники считают, что господин Бурков не исполнял обязанности по решению вопросов местного значения в течение трех и более месяцев. Сам Вячеслав Бурков считает это решение «незаконным и необоснованным» и обратился в суд, чтобы оспорить его.

Это уже вторая попытка депутатов отправить господина Буркова в отставку. На внеочередном пленарном заседании 7 июня это решение было принято при одном голосе против. Тогда народные избранники руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Господин Бурков с решением представительного органа не согласился и обратился в Большесосновский районный суд. Суд признал незаконным и отменил решение земского собрания. После этого земсобрание обратилось с апелляцией в Пермский краевой суд. Однако решение нижестоящего суда было оставлено в силе.