05 сентября, четверг
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Власти Самары хотят взять кредиты на 2 млрд рублей для погашения госдолга

Департамент финансов самарской администрации объявил четыре аукциона на предоставление кредитов на погашение долговых обязательств. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена каждого из контрактов составляет 82 млн руб. В общей сложности власти рассчитывают взять в кредит 2 млрд руб. Срок каждой кредитной линии составляет 730 календарных дней. Предполагается, что она будет открыта с 1 ноября текущего года.

Прием заявок завершится 11 сентября. Первые из них комиссия рассмотрит 12 числа. Аукционы проведут 13 числа.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерский проект

Профиль пользователя