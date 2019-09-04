Из Краснодара запустят зимние рейсы на остров Хайнань

В зимнем расписании Международного аэропорта Краснодар появятся прямые рейсы на остров Хайнань, в китайский город Санья. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылеты будут осуществляться по воскресеньям, с 27 октября по 22 марта на Boeing 767-300 (вмещает до 336 пассажиров). Время начала полета — 11:40 по московскому времени. В Санью самолеты будут прибывать в понедельник, в 2:10 по местному времени. Обратно — также в воскресенье, в 2:15 по местному времени, в Краснодаре самолеты из Китая будут садиться в 8:20 по мск. То есть, из Краснодара в Санью можно будет долететь за девять часов, обратно — за 11. Как уточняют в пресс-службе аэропорта, рейсы будут ориентированы на пакетные туры.

Михаил Лукашов