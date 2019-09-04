В 2019 году доступ в интернет появится еще в 64 населенных пунктах края

С начала 2019 года к сотовой связи в Пермском крае подключено 17 населенных пунктов с населением 8 тыс. человек. Такие данные были приведены сегодня на заседании краевого правительства. Еще 20 сел и деревень численностью 8 тыс. жителей планируется подключить до конца года. В общей сложности мобильной связью в этом году смогут пользоваться еще 16 тыс. человек.

Всего с 2015 по 2019 год к сотовой связи удалось подключить 470 территорий, где проживает 298 тыс. человек. Интернет с 2017 года стал доступным еще для 240 тыс. человек. В 2019 году планируется обеспечить широкополосным доступом к интернету 46,9 тыс. человек, проживающих в 64 населенных пунктах.

По словам губернатора Максима Решетникова, большую поддержку в подключении населения Прикамья к сотовой связи и интернету оказывает федеральное правительство в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»: «Благодаря этой поддержке в крае до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах с населением от 250 человек до 2 тыс. Такая задача поставлена президентом, средства выделены. Сейчас эту задачу совместно решают Минкомсвязи РФ и сотовые операторы».

Через два года доступ во всемирную сеть получат все школы, местные администрации и объекты безопасности Прикамья. Финансирование подключения к интернету идет из федерального бюджета.