ОАО «Сохибкорбанк» переименован в ОАО «Тавхидбанк» 12 июня 2019 года. Ранее (1999 г.) был зарегистрирован как многоотраслевой банк. За 20 лет успешной работы банк несколько раз менял акционеров, а с января 2011 года стал прибыльным и активно развивался под руководством новой администрации. В настоящий момент «Тавхидбанк» располагает пятью филиалами и 56 центрами банковского обслуживания в разных городах Таджикистана.



Название – ОАО «Тавхидбанк»

Отрасль – банковская

Головной офис – Душанбе, Таджикистан

Адрес сайта – www.skb.tj

Начало

Весной 2018 года «Сохибкорбонк» принял решение об изменении классической схемы оказания финансовых услуг на формат исламского банкинга.

: Исламский (или партнерский) банкинг – финансовая деятельность, основанная на принципах шариата. Характеризуется рядом особенностей: запретом ссуд под проценты, сделок с неопределенностью, инвестиций в производство алкоголя, переработку и продажу свинины, азартные игры и т.д. В его основе лежат операции с товаром или активами, а не с деньгами как таковыми. Исламские банки и инвестфонды в основном сосредоточены на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и в Малайзии. Их суммарные активы оцениваются в $2 трлн. Основы традиционного банкинга всем знакомы — это платность и возвратность предоставленных средств; кредитуя заемщика, банк не стремится получить долю в бизнесе, его цель — ссуда с процентами. В исламе банк становится партнером заемщика — делит с ним прибыль и убытки. Исламский банк не выплачивает проценты по вкладу, но гарантирует его возврат. Если же клиент рассчитывает на доход, то может стать соинвестором проектов, которые кредитует банк, и заработать (или потерять) на них вместе с банком. Возврат таких инвестиций не гарантирован, хотя под крупные проекты обычно оформляется залог. В исламском банкинге есть беспроцентные ссуды «кард хасан», но они выдаются лишь в качестве материальной помощи нуждающимся

Цель

Изменение ключевых бизнес-процессов банка с учетом принципов исламского банкинга, Front-to-back automation, платформа SAP является основой для внедряемой функциональности партнерского решения.

Реализация

Руководство «Сохибкорбонка» поставило перед собой задачу создания исламского банка с учетом всех возможных инноваций современного цифрового банкинга. В их число входит предоставление клиентам вариантов работы в удобном для них формате (мобильный, онлайн-банкинг, оффлайн-доступ), обеспечение качественной и бесперебойной операционной деятельности организации, а также возможность гибкой конфигурации и развития продуктовых решений в парадигме исламского банкинга.

Для достижения необходимого результата руководство сформулировало несколько ключевых показателей эффективности по проекту. Это, прежде всего, соответствие требованиям исламского банкинга, то есть финансовая деятельность, основанная на принципах шариата. Кроме того, это привлечение нового пула заказчиков, так как прежняя аудитория не могла стать клиентурой банка нового формата по религиозным причинам.

Банк также хотел избежать технологических проблем, с которыми он сталкивался при работе в устаревшей автоматизированной банковской системе (АБС). Были важны качество технической поддержки и своевременность обработки всех исходящих запросов со стороны банка поставщиком внедряемого софта. Наконец, заказчик стремился получать полностью централизованную отчетность в режиме реального времени с максимально удобной визуализацией для принятия оперативных управленческих решений, а также избежать просрочек по предоставлению отчетов регулятору для подтверждения имиджа надежного и операционно-эффективного банка (поддержания высоких рейтингов).

Решения SAP

SAP Adaptive Server Platform

SAP BusinessObjects Enterprise, professional edition

SAP BusinessObjects Enterprise (CS)

Как стало

«Cохибкорбанк» стал первым исламским банком в регионе.

«Cохибкорбанк» стал первым исламским банком в регионе.

Ранее в «Сохибкорбанке» использовалась классическая АБС (Core Banking) с традиционным планом счетов от компании MFSYS, локального разработчика в Таджикистане. Платформа не содержала необходимых для работы исламского банка функциональных блоков и поэтому не соответствовала новой стратегии трансформации банка.

До внедрения SAP BusinessObjects процесс подготовки отчетности не был полностью автоматизирован. Предыдущее решение не позволяло строить динамические отчеты, приемлемые для руководства интерактивные панели (dashboards). Вся отчетность строилась на основной базе данных АБС, это в некоторых случаях приводило к техническим проблемам.

С внедрением продуктов SAP в работу был принят новый план счетов, процессы которого соответствуют особенностям исламского банкинга. Кроме того, благодаря внедрению системы SAP BusinessObjects достигнуты цели, связанные с получением отчетности: она была централизована, появились простой механизм формирования различных отчетов и удобная визуализация. Получение необходимых данных в режиме реального времени обеспечило принятие своевременных управленческих решений, руководство смогло сконцентрироваться на своих ключевых и стратегических задачах. А своевременное предоставление отчетов регулятору позволило сформировать имидж надежного и операционно-эффективного банка, что обеспечило конкурентное преимущество банку.

Результаты

Помимо того, что банк отныне обеспечивает поддержку исламского банкинга, ему удалось сформировать новый пул клиентов и обрести прозрачность бизнеса для принятия правильных стратегических решений. «Сохибкорбанк» отмечает, что внедрение продуктов SAP помогло компании обеспечить необходимый уровень безопасности, получить новый функционал, увеличить скорость обработки транзакций и операционной деятельности, а также дало возможности построения сквозной отчетности по всей системе в режиме реального времени и автоматизации различных отчетов в системе SAP BusinessObjects. Кроме того, это решение обеспечивает масштабируемость бизнеса для наращивания нового пула заказчиков, а регуляторная отчетность готовится и предоставляется вовремя.

Ключевые цифры