Открытие На фоне масштабного объединения 01.01.2019 трех банков компания перешла на единую автоматизированную систему управления персоналом и значительно сократила трудозатраты и расходы на поддержку

«Открытие» работает на финансовом рынке с 1993 года, входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Сегодня «Открытие» — масштабная финансовая группа, в состав которой входят: страховая компания «Росгосстрах», «Открытие Брокер», управляющая компания «Открытие», цифровой банк «Точка», негосударственный пенсионный фонд «Открытие», АО «Балтийский лизинг» и другие участники. 1 января 2019 года завершилось присоединение банков «Бинбанк» и «Бинбанк Диджитал» к банку «Открытие». В результате реорганизации на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. На 1 февраля 2019 года активы объединенного банка по РСБУ составили 1,8 трлн руб., собственные средства (капитал) — 322 млрд руб. Региональная сеть банка насчитывает более 750 офисов в 260 городах 70 регионов страны.



Название – «Открытие»

Количество сотрудников – более 24 тыс.

Отрасль – финансовый сектор

Капитал – 322 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.open.ru

Начало

В мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года. Чтобы приступить к ее реализации, компания поставила непростую задачу: создать за 6 месяцев единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка с миграцией данных и процессов из старых систем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и прочих процессов глобального объединения банков.

До присоединения «Бинбанка» и «Бинбанк диджитал» к «Открытию» в трех разных банках использовались две разные системы кадрового администрирования и расчета зарплаты «1С» и SAP с различными подходами к автоматизации и реализации отдельных функций. Часть кадровых систем, переведенных в архив по результатам предыдущих слияний в «Открытии» и «Бинбанке» была снята с техподдержки с неполной перегрузкой исторических данных в актуальную кадровую систему. Это приводило к значительным ручным трудозатратам для выполнения рутинных операций.

Цель

Объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников сразу в трех банках — «Открытие», «Бинбанк» и «Бинбанк диджитал».

Реализация

Для решения поставленной задачи банк сделал выбор в пользу промышленного решения от SAP. В ходе проекта, который затронул все 24 тыс. сотрудников банка, команда столкнулась с непредвиденной сложностью в области качества данных в исходных системах, которые требовалось загрузить в целевую систему. Пришлось значительное время посвятить вопросам вычистки и контроля качества данных для загрузки. Кроме этого, команде пришлось оперативно реагировать на массовые изменения в штатной и организационной структуре.

В итоге в целевую систему были переведены все необходимые сведения, включая данные архивных систем «БОСС-Кадровик», даты выплаты аванса и зарплаты сместились на 15-е число и последний рабочий день месяца (с 20-го и 4-го числа каждого месяца соответственно), появилась сквозная автоматизация ключевых бизнес-процессов, ручной труд был минимизирован, количество задействованного персонала кадровой службы и бухгалтерии снизилось с 84 до 77 человек.

Решения SAP

SAP НСМ

Как стало

За полгода на фоне масштабного процесса слияния трех банков в один консолидации всех разрозненных IT-систем от разных поставщиков в единый IT-ландшафт, унификации и перестройки всех бизнес-процессов, а также 70-процентного изменения организационной структуры и штатного расписания компания перешла на единую систему кадрового администрирования и расчета зарплаты, перевела и вычистила данные из старых систем, унифицировала и все ключевые бизнес-процессы, относящиеся к предметной области проекта. Трудозатраты на основную деятельность сокращены на 20%, сформирован план дальнейшего развития в направлении Digital HR.

Результат

По сравнению с поддержкой трех разных кадровых систем значительно сократились расходы на поддержку ИТ и бизнес-процессов (на 40%), время расчета зарплат (на 15%) и внесения изменений в кадровые данные (на 20%), оптимизирована структура финансового департамента, снизилось количество специалистов кадрового администрирования.

Ключевые цифры