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Строительство Vertical Serviced Apartments началось в Дубае

Компания Becar приступила к строительству апарт-комплекса Vertical Serviced Apartments в Дубае (ОАЭ), в районе International Media Prodaction Zone.

Общая площадь комплекса составит 17,2 тыс. кв. м. Vertical Serviced Apartments будет включать в себя 236 сервисных апартаментов, бассейн с тренажерным залом, коворкинг, кафе и чилаут.

Проект реализуется в партнерстве с девелоперской компанией Sol Properties Development. Подрядчиком объекта является Bhatia General Constracting Company. При этом управлять объектом будет УК Becar.

Открыть Vertical Serviced Apartments планируется в апреле 2021 года.

Проект в ОАЭ станет пятым в сети Vertical.

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