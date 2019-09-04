Строительство Vertical Serviced Apartments началось в Дубае

05 сентября, четверг
Компания Becar приступила к строительству апарт-комплекса Vertical Serviced Apartments в Дубае (ОАЭ), в районе International Media Prodaction Zone.
Общая площадь комплекса составит 17,2 тыс. кв. м. Vertical Serviced Apartments будет включать в себя 236 сервисных апартаментов, бассейн с тренажерным залом, коворкинг, кафе и чилаут.
Проект реализуется в партнерстве с девелоперской компанией Sol Properties Development. Подрядчиком объекта является Bhatia General Constracting Company. При этом управлять объектом будет УК Becar.
Открыть Vertical Serviced Apartments планируется в апреле 2021 года.
Проект в ОАЭ станет пятым в сети Vertical.