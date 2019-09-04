Умер бывший мэр Асбеста Андрей Холзаков

На 57-м году жизни скончался помощник генерального директора ОАО «Ураласбест», бывший мэр Асбеста Андрей Холзаков. «Принципиальный, инициативный, заинтересованный в коллективном результате, искренний мудрый оптимист, готовый поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особо нуждался. Его главным делом стала бескомпромиссная борьба за хризолит. Вся его жизнь — пример беззаветного служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям»,— говорится в официальном некрологе. Прощание с господином Холзаковым состоится 5 сентября с 12:00 до 13:00 в Асбесте в храме во имя равноапостольного Великого князя Владимира.

Андрей Холзаков родился в 1962 году. Окончил физико-технический факультет Московского горного института в 1990 году. Являлся депутатом городской думы и исполнял обязанности председателя. С 1980 года работал в «Ураласбесте». С 2014 по 2017 годы был занимал должность мэра Асбеста.