На Ставрополье открыли завод по производству семян за 2 млрд рублей

В Солнечнодольске Изобильненского городского округа Ставропольского края запустили завод по производству семян ООО «Долина семян», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Мощность нового предприятия составляет 10 тыс. т семян кукурузы и 5 тыс. т семян подсолнечника в год. Стоимость проекта составила более 2 млрд руб. Инвестором выступило российское подразделение международной компании «Ремингтон Сидс», которая владеет заводами по производству семян на территории США, стран Латинской Америки, а также ведет строительство аналогичных мощностей в Европе.

На предприятии создано 200 рабочих мест, из которых 52 являются постоянными, остальные – сезонными. Завод оснащен современным оборудованием немецкого производства. Материал для завода будут выращивать на территории местного хозяйства на площади в 10 тыс. га орошаемых земель.

Сейчас идет строительство второй очереди завода, которая позволит удвоить производство семян кукурузы. Завершить работы планируется в следующем году.

Дарья Голякова