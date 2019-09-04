СКР проверяет гибель мужчины в воронежском БЦ «Сабуров»

Управление СКР по Воронежской области начало проверку после гибели стажера официанта в офисном центре «Сабуров» в областном центре, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. «Следственный отдел по Центральному району проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины,— сказал представитель СКР.— По результатом проверки может быть принято решение, в том числе, о возбуждении уголовного дела».

Инцидент произошел, по данным следователя, вечером 3 сентября. По словам источника “Ъ-Черноземье” из числа очевидцев, мужчина упал в шахту технического лифта на восьмом этаже, проход к которому оказался открыт. Стажер погиб на месте от полученных травм.

Сергей Калашников