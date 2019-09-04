В Самаре выбрали лучшие управляющие компании и ТСЖ

В Самаре сегодня, 4 сентября, прошло награждение призеров акции «Лучшие УК и ТСЖ». Победителям номинации предоставили право благоустройства придомовой территории и строительства детских площадок.

Для участия в акции необходимо было наличие действующего договора с «ЭнергосбыТ Плюс» и отсутствие денежных задолженностей. Всего в конкурсе приняло участие 37 управляющих компаний и ТСЖ из Самары,Тольятти и Новокуйбышевска. Лучшими из них стали 5 - ООО «УК №1 ЖКХ» (Тольятти), АДС ООО «Комфорт Автоград» (Тольятти), ТСЖ «СОВЕТСКИЙ-13» (Самара), ТСЖ «Надежда» (Новокуйбышевск) и ЖСК-51 (Самара).

Алена Смирнова