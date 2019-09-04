В Губахе вновь пытаются найти подрядчика для обустройства тропы на Крестовую

Администрация Губахи повторно объявила электронный аукцион на обустройство туристской тропы горы Крестовой. Исполнитель помимо обустройства тропы должен построить две беседки с навесами, столами и скамейками и смонтировать четыре информационных щита. Максимальная цена контракта — 7,1 млн руб. Срок сдачи объекта — до 30 октября.

Ранее аукцион по выбору подрядчика уже проводился, однако на него не было подано ни одной заявки.

На горе Крестовой в Губахинском районе регулярно проводится театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В этом году он состоялся в восьмой раз.