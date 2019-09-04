В Краснодаре предприниматель незаконно предоставлял займы

В краевом центре к административной ответственности привлечен предприниматель, под видом комиссионных магазинов «Победа» незаконно предоставляющий займы населению под залог имущества. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ. Постановлением судьи он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.

Согласно действующему законодательству, потребительские займы вправе осуществлять только организации, включенные в соответствующий реестр Банка России, находящийся в открытом доступе в сети интернет. Контроль за деятельностью таких организаций на постоянной основе осуществляется Банком России.

Елена Рыжкова