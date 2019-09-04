Почти 70% горожан в Воронежской области дышат загрязненным воздухом

Минприроды России назвало список территорий с наиболее загрязненным воздухом. Эти данные приводятся в докладе ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». В документе, в частности, сообщается, что в Воронежской области 66% населения проживает в городах с «высоким» и «очень высоким» уровнем загрязнения воздуха.

Это самый высокий показатель в ЦФО — только в Курской области он составляет 59%, в остальных регионах округа — 0%.

Впрочем, наиболее высокие показатели загрязнения воздуха Минприроды фиксирует в Сибири: «Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха по совокупности городов в пределах федеральных округов в 2018 году показывает, что около 60 % (26 из 46) городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе».

Сергей Калашников