Программа капремонта теплосетей Новосибирска выполнена на 72%

Выполнение программы капремонта Сибирской генерирующей компанией на 4 сентября составляет 72%. По данным компании, до полного окончания ремонтных работ подключение будет организовано по резервной схеме: «Все потребители будут обеспечены теплом с началом отопительного сезона».

Советник гендиректора Новосибирской теплосетевой компании Егор Шавшин пояснил, что из-за осложняющих факторов при проведении строительно-монтажных работ по особо сложным объектам капремонта потребовалось незначительное увеличение сроков проведения ремонтов. «Соответственно, произойдет небольшое смещение графиков. По объектам по улицах Обская, Красный факел, участке Демьяна Бедного — Семьи Шамшиных работы будут окончены вскоре после старта отопительного сезона»,— сказал он. По его словам, на данный момент устранено более 90% дефектов, выявленных летом на теплосетях города. По оставшимся работы планируется завершить работы к 18 сентября.

Всего в 2019 году СГК вложит в ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций 721 млн руб.

Оксана Павлова