ХК «Ижсталь» начнет сезон на домашней арене в Ижевске

Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет новый сезон ВХЛ на родной арене в одноименном ледовом дворце. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор клуба Константин Билан 4 сентября. «"Ижсталь" будет начинать сезон в ЛД "Ижсталь". Далее по сезону — время покажет»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что в грядущем сезоне «сталевары» будут играть в КК «Олимпиец», который приведут в соответствие к регламенту ВХЛ. Это было связано с реконструкцией ЛД «Ижсталь», которую планировали начать еще в июле 2019 года.