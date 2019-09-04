Австрийский Doka запустил производство опалубки в ОЭЗ «Липецк»

ООО «Дока Липецк», дочерняя структура австрийского концерна Doka GmbH, 4 сентября официально открыло завод опалубки на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Липецк». Об этом сообщает пресс-служба компании. «Это первое подразделение концерна за пределами Евросоюза»,— отметили там.

Строительство предприятия началось 3 июля 2018 года на участке в 6 га в ОЭЗ. Площадь производства составляет 3,5 тыс. кв. м. Мощность должна «к следующему году постепенно достигнуть» 65 тыс. кв. м опалубки для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона в год. Объем инвестиций оценивается в 500 млн руб. В компании рассчитывают занять до 15% российского рынка.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников