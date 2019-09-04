В Татарстане дело о хищении 220 млн рублей из банка «Открытие» передают в суд

В ближайшее время 41-летний экс-директор операционного офиса банка «Открытие» Олег Полях, обвиняемый в хищении 220 млн руб., предстанет перед судом в Казани. Дело рассмотрит Вахитовский райсуд, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным следствия, с 6 декабря 2017 по 18 сентября 2018 года обвиняемый, используя служебное положение, организовал похищение свыше 220 млн руб. из банка. Он вовлек в это дело главного кассира операционного офиса. Сотрудница проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, получала наличные и заменяла их муляжами банкнот. Похищенные деньги фигуранты присвоили и распорядились по собственному усмотрению.

В сентябре прошлого года 41-летнего обвиняемого объявили в розыск. В июле 2019-го его задержали в Новороссийске. Вину он полностью признал. Похищенные деньги фигурант проиграл на бирже. Следователь арестовал 4 млн руб., которые находились на банковском счету обвиняемого.

Уголовное дело против бывшего главного кассира операционного офиса банка выделено в отдельное производство. Его также рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

"Ъ-Казань"