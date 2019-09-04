На Ставрополье арестовали 9,2 тыс. литров нелегального пива

В Минеральных водах во время проверки большегрузного транспорта на автодороге Кавказ сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с правоохранителями задержали грузовик, перевозивший не зафиксированную в ЕГАИС алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

В автомобиле обнаружили 9,2 тыс. л пива различных наименований. Оно было расфасовано в металлические кеги и полиэтиленовые бутылки. Продукцию арестовали и направили на досудебное хранение АО «Росспиртпром».

Дарья Голякова