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На Ставрополье арестовали 9,2 тыс. литров нелегального пива

В Минеральных водах во время проверки большегрузного транспорта на автодороге Кавказ сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с правоохранителями задержали грузовик, перевозивший не зафиксированную в ЕГАИС алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

В автомобиле обнаружили 9,2 тыс. л пива различных наименований. Оно было расфасовано в металлические кеги и полиэтиленовые бутылки. Продукцию арестовали и направили на досудебное хранение АО «Росспиртпром».

Дарья Голякова


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