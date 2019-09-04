Лес заведут в цифру

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) до конца года запустит пилот по составлению единой карты лесных участков, через которую инвесторы в формате аукциона смогут получать права на вырубку. На ограниченном количестве участков система будет запущена в следующем году, ее полноценный запуск потребует вложений в размере нескольких миллиардов рублей, сообщил глава фонда Алексей Чекунков.

Как рассказал “Ъ” глава ФРДВ Алексей Чекунков, фонд создаст цифровую платформу для лесной отрасли, в которой будут собраны актуальные данные об участках и будут проводиться торги для инвесторов. «Когда мы начали заниматься лесом, то выяснилось, что никто не знает, сколько его и где что растет, базовый инструмент сбора информации — это бумажный планшет лесничего, при этом всего 3% таких карт были нарисованы менее 10 лет назад, 80% — более чем 20 лет назад, в итоге расхождение между данными госреестра, описывающего лес, и единого госреестра недвижимости эквивалентно территории Казахстана, причем эти данные засекречены»,— посетовал господин Чекунков.

В то же время любой инвестор, который занимается лесом, сталкивается с тем, что этим процессом руководят 13 разных органов власти, а само выделение участков происходит на уровне регионов, часто непрозрачно, добавляет глава фонда.

Новую карту участков, в первую очередь расположенных вдоль дорог, предлагается сделать на основе спутниковых снимков, с учетом пожароопасности.

Продаваться участки будут только на открытом аукционе. Если лес пойдет на переработку, то у инвестора будет понижающий цену коэффициент. Для продажи леса также предполагается создание биржи, на которой должны будут регистрироваться все сделки, что позволит повысить прозрачность ценообразования, особенно при вывозе на экспорт.

Издержки на полный запуск системы могут составить несколько миллиардов рублей, сбор данных по одному гектару стоит около 70 руб. против 2 тыс. руб., если это делает лесник, оценил Алексей Чекунков.

Аналогичный механизм был применен для участков аквакультуры, и за три года их было выделено в три раза больше (всего 60 тыс. гектар), чем за предыдущие 20 лет, а средние инвестиции на гектар составили 1,5 млн руб. При этом цена за акваторию за счет продажи на аукционе в среднем выросла в три раза. Для леса отдельные элементы такой системы уже применяются в ряде стран, в частности, Финляндии и Канаде, однако там не стоит такой острой потребности в создании единой базы. «На уровне органов власти, да и на уровне регионов есть понимание, что так дальше жить нельзя, так как вырубка идет там, где дороги, а довести их до новых участков — это огромные инвестиции»,— заключает Алексей Чекунков.

Татьяна Едовина, Владивосток