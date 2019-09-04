Отопительный сезон в свердловских муниципалитетах начнется в ближайшие две недели

В Свердловской области подача тепла в муниципалитеты начнется в ближайшие две недели. Как сообщили в региональном правительстве, сегодня готовность жилищного фонда, котельных и тепловых сетей области составляет 95%, сетей и электроснабжения и водопроводов — 99% и 96% соответственно.

Оставшиеся работы по подготовке к отопительному сезону планируется завершить к 15 сентября, сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. По данным правительства, за 2019 год в области было подготовлено более 91 млн кв. м жилфонда, более 1,5 тыс. котельных, а также построено 14,5 тыс. км тепловых сетей и 12 тыс. км сетей водоснабжения. Более 7 млрд руб. на подготовку к отопительному сезону поступило из нескольких источников. Из региональной казны муниципалитеты получили около 2,3 млрд руб.