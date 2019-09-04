Компания «ЛенСерт» оштрафована за нарушения правил сертификации

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства об аккредитации в отношении ООО «ЛенСерт», занимающимся выдачей сертификатов соответствия продукции. По итогам проверки было выявлено отсутствие у компании по месту осуществления деятельности сертификационных дел, а также выдача сертификатов соответствия в нарушение федерального законодательства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в отношении должностных лиц ООО «ЛенСерт» было возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.47 КоАП РФ (нарушение правил выполнения работ по сертификации), а в отношении юрлица — четыре аналогичных дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил на компанию штраф в размере 800 тыс. рублей.