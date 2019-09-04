В Ленобласти создадут сеть центров цифрового образования молодежи

В Ленинградской области к 2023 году создадут сеть центров цифрового образования школьников и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центры будут создаваться в рамках проекта «Образование». Первый такой центр будет открыт в будущего году на базе Киришского политехнического техникума. Для реализации проекта привлечены федеральные средства.

Каждый такой центр будет включать в себя коворкинг, интерактивную зону, медиатеку и несколько обучающих кабинетов. Воспитанники будут изучать языки программирования, научатся работать с базами данных, системами администрирования и создавать приложения.