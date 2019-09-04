На Дону за три года планируют построить 47 детских садов

В Ростовской области до 2021 года планируют построить 47 детских садов на более чем 6,4 тыс. мест, сообщает управление информационной политики региона. В этом году на строительство детских садов региона из федерального бюджета выделили 175,6 млн руб.

«Объекты должны быть реконструированы и построены в срок. В ближайшие шесть лет в рамках национальных проектов в Ростовской области планируется ввести более 18 млн кв. м. жилья. Они будут обеспечены социальной инфраструктурой, в том числе 100 школами и 47 детскими садами», - передает пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.

В ближайшие несколько лет новые детские сады появятся в Ростове, Шахтах, Чертковском, Багаевском и других районах и городах региона.

Дарья Голякова