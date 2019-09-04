Челябинским промышленникам пригрозили наказанием за отказ снижать выбросы во время тумана

В министерстве экологии Челябинской области прошло экстренное совещание с представителями промышленных предприятий из-за сильного тумана, который наблюдался в региональном центре сегодня утром. Несмотря на то, что превышений загрязняющих веществ в воздухе не выявлено, руководитель ведомства Сергей Лихачев потребовал от заводов снижать выбросы в такие периоды, сообщает пресс-служба миниэкологии области.

«В осенний период высокая туманная активность. Поэтому даже во время отсутствия НМУ предприятия обязаны принимать ситуацию к сведению и снижать выбросы. Если понимания в этом вопросе не будет, и контрольно-надзорные мероприятия выявят нарушения природоохранного законодательства, мы будем добиваться для нарушителей наказания, вплоть до приостановки деятельности»,– заявил исполняющий обязанности министра Сергей Лихачев.

Представители челябинских заводов на экстренном совещании отчитались о дополнительных мероприятиях, которые проводят сегодня. Так, ПАО «Фортум» остановило работу на угле ТЭЦ-2, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» отключил четыре плавильных агрегата. Челябинский цинковый завод и группа компаний «Мечел» собираются «в ближайшее время» провести дополнительные мероприятия по контролю загрязняющих веществ.

Сегодня из-за сильного тумана в аэропорту Челябинска задержали вылеты всех утренних рейсов. В минэкологии заявили, что это исключительно природное явление, не связанное с выбросами.