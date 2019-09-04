«Зенит» сыграет в 1/16 финала Кубка России с красноярским «Енисеем»

Соперником петербургского «Зенита» в 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу станет красноярский «Енисей». Это стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в среду, 4 сентября. Матч состоится на выезде 25 или 26 сентября. Точная дата будет определена позднее.

В прошлом сезоне в рамках премьер-лиги «Зенит» дважды обыграл «Енисей» — 2:0 в гостях и 4:1 дома. В настоящее время красноярская команда выступает в первенстве ФНЛ, где после 11 туров занимает 20-е место в турнирной таблице.