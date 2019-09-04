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Фотограф Питер Линдберг

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

Умер фотограф Питер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет, сообщается в его Instagram.

Господин Линдберг родился в Польше, вырос в ФРГ. В 1971 году он увлекся фотографией и стал рекламным фотографом. С переездом в Париж началась его серьезная карьера. Он работал с такими актрисами и топ-моделями, как Катрин Денёв, Мадонна, Шэрон Стоун, Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наталья Водянова, Ольга Родионова. Господин Линдберг также был фотографом компании Pirelli и сотрудничал Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани.

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