Корпоративные новости на «Ъ FM»

Компания SberCloud и платформа наружной рекламы BookingBoard подписали соглашение о миграции маркетплейса и сервисов BookingBoard в облачную ИТ-инфраструктуру SberCloud. Таким образом, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей, который объединяет более 170 тыс. рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном облаке SberCloud. В компании говорят, что переход в облако упростит оформление услуг по формированию рекламных кампаний, прицельному подбору поверхностей и других клиентских сервисов BookingBoard. Использование облака снизит затраты платформы на развитие собственной ИТ-инфраструктуры и уменьшит время тестирования новых сервисов и бизнес-инструментов, а для клиентов снизит стоимость проведения рекламных кампаний.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на судостроительном комплексе «Звезда». Модернизация завода была запущена после поручения президента о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы осуществляются консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью». Глава компании Игорь Сечин подробно рассказал лидерам двух стран о перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности. По итогам модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, специальные танкеры и суда-газовозы для транспортировки углеводородов.