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К стоматологической поликлинике минздрава Удмуртии присоединят три учреждения

АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника минздрава Удмуртии» реорганизуют путем присоединения к ней стоматологических поликлиник №1, №2 и №3. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Согласно распоряжению, минздрав Удмуртии должен «обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией учреждения», в четырехмесячный срок с 3 сентября 2019 года. Обозначенные поликлиники должны определиться со штатной численностью новой структуры к 3 ноября.

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