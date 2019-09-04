ФАС оштрафовала «Кубаньфармацию» за картельный сговор на торгах

Ростовское УФАС приговорило ГУП КК «Кубаньфармация» к штрафу в размере 49,8 млн руб. за нарушение Закона о защите конкуренции. С краснодарской компанией под штрафные санкции антимонопольного ведомства попали также ООО «Фармсервис» (штраф в размере 50,1 млн руб.), ООО «Фармцентр» (10,3 млн руб.) и ООО «Севастопольфармация» (4,8 млн руб.).

По информации ФАС России, указанные компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

Как отмечает начальник Управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, наказание для участников картеля должно быть соразмерно содеянному. Поэтому за сговоры предусмотрены крупные штрафы, зависящие от объема и сумм нарушений. Кроме этого, материалы дел переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства за ограничение конкуренции.

Дмитрий Михеенко