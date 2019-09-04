УФАС постановило внести изменения в аукционы на ликвидацию свалки у ЛЭМЗ за 157 млн рублей

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС признало обоснованными жалобы компании ООО «Экомир» на действия администрации Красносельского района при проведении аукционов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на Петергофском шоссе, д. 77 завод «ЛЭМЗ» у станции аэрации и на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести в пределах водоохраной зоны реки Красненькая. Речь идет о шести конкурсах с общей суммой контрактов более 157 млн рублей.

Как сообщили в антимонопольной службе, было выявлено, что заказчик установил избыточные требования к наличию лицензий у участников размещения заказа, требуя от них документ на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности. Между тем, работы по ликвидации свалки, предполагают только вывоз мусора на специализированные участки.

Признав жалобы обоснованными, комиссия установила в действиях администрации Красносельского района Петербурга нарушение ч.6 ст.31 Закона о контрактной системе. Районным чиновникам выдано предписание о внесении изменений в документацию об аукционе и продлении сроков подачи заявок.

Напомним, что аналогичные жалобы на действия администрации Московского района Петербурга были рассмотрены УФАС в январе. Тогда районная администрация, не согласившись с решением и предписанием антимонопольщиков, обжаловала их в суде. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал их законность и обоснованность.